'Bầu' Đoan cất giữ bộ sưu tập xe cổ giá trị hàng trăm tỷ tại dinh thự trắng

03/09/2025 14:58

Không giống như việc mua siêu xe đời mới để “khoe mẽ”, thú chơi xe cổ tiền tỷ của “bầu” Đoan ở Thanh Hóa khiến nhiều người trong giới ấn tượng.

Ngày 29/8 vừa qua, ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, còn được gọi là “bầu” Đoan) đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Trong đời sống xã hội, ông bầu bóng đá Thanh Hóa nổi tiếng khi sở hữu dinh thự Thành An, còn được gọi là “Bạch dinh” hay “cung điện trắng” tọa lạc bên bờ sông Đơ, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và đặc biệt là thú chơi xe cổ "cực chất".

Giàn siêu xe cổ của ông Đoan đang được trưng bày trong gara tại nhà riêng.

Trong khuôn viên dinh thự, hàng chục chiếc xe cổ được ông sưu tầm và gìn giữ như bảo vật.

Mỗi chiếc xe khi đưa về gara đều phải trải qua quá trình phục chế công phu, từ động cơ, hộp số đến nội thất, ngoại thất. Nhiều chiếc xe nhập về trong tình trạng cũ nát, phải mất vài năm và tốn hàng tỷ đồng để khôi phục lại đúng “nguyên bản”.

Hàng chục chiếc xe cổ được ông Đoan chăm sóc kỹ lưỡng.

Trong giới chơi xe, ông Cao Tiến Đoan được đánh giá là một trong số ít doanh nhân có niềm đam mê thực sự, chứ không đơn thuần “sưu tầm cho đủ bộ”.

Cái tên Cao Tiến Đoan luôn được nhắc đến như một “tay chơi” xe cổ hàng đầu Việt Nam. Bộ sưu tập của ông có nhiều mẫu xe hiếm, từ châu Âu đến Mỹ, trải dài từ những chiếc sedan sang trọng thập niên 1930 - 1960 đến những dòng mui trần cổ điển.

Những chiếc xe cổ có giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ.

Một số mẫu xe tiêu biểu trong bộ sưu tập của ông có thể kể đến: Mercedes-Benz 170V (1936) - dòng xe gắn liền với nước Đức thời hậu chiến, hiện có giá khoảng 3-5 tỷ đồng tùy tình trạng; Peugeot 203 (1948) - mẫu xe cổ điển Pháp, được giới sưu tập định giá trên 2 tỷ đồng; Citroën Traction Avant (1950) - dòng xe từng phổ biến trong giới thượng lưu Đông Dương, nay rất hiếm, có giá khoảng 3 - 4 tỷ đồng; hay Rolls-Royce Silver Shadow (1965) - mẫu xe siêu sang đình đám một thời, hiện trị giá 10 - 12 tỷ đồng.

Ngoài vai trò là "ông bầu" của bóng đá xứ Thanh, ông Đoan được biết đến là người chơi xe cổ nổi tiếng.

Nếu tính tổng giá trị, bộ sưu tập xe cổ của “bầu” Đoan hiện ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.

Minh Khôi