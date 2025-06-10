'Bầu' Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng

Chiều 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Tiến Đoan (tức "bầu" Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có hai vi phạm.

Thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa), ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán.

Sau đó, từ năm 2021-2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.