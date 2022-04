Bầu cử tổng thống Pháp: Biến thách thức thành lợi thế

Thứ ba, kết quả này phản ánh sự phân hóa, chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Pháp: giữa một “nước Pháp trên cao” đối lập với “nước Pháp dưới thấp” (thu nhập, học thức, địa vị…); giữa một phần xã hội Pháp hướng nội, lo lắng về các thách thức an ninh, an toàn, bản sắc với phần còn lại hướng ngoại, cởi mở và chấp nhận các thách thức thay đổi do toàn cầu hóa, tự do hóa đem đến; giữa một nước Pháp dân túy, muốn đi theo con đường Brexit, thoát ly EU và một nước Pháp khác muốn đặt mình trong EU, là một phần của EU và thông qua EU đảm bảo vị thế của Pháp trên thế giới.

Thắng lợi lớn, cam kết nhiều

Ông Macron đã tái cử thành công cho dù trong năm năm qua chính quyền của ông lần lượt phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng như “Áo vàng”, Covid-19 hay Ukraine… Tuy nhiên, các thách thức lớn đang ở phía trước.

Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc thực hiện chương trình nghị sự mà chính ở sự phân hóa của nước Pháp. Nếu như năm 2017, ông Macron đã tận dụng mối rạn nứt này trong xã hội và chính trị Pháp để bất ngờ ra tranh cử và giành chiến thắng thì ở nhiệm kỳ hai này, đây lại là thách thức lớn nhất. Kết quả bỏ phiếu vòng một cho thấy có tới gần 60% cử tri đi bỏ phiếu cho các lực lượng cực hữu hoặc cực tả (Le Pen, Mélenchon, Zemmour).