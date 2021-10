Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chắc chắn có đa số ghế

Khảo sát do truyền thông Nhật Bản tiến hành với các cử tri ngay sau khi bỏ phiếu cho thấy liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do (LDP) lãnh đạo chắc chắn giành được đa số ghế trong bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 31/10 để tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử này.