Bầu cử Canada: Những gương mặt sáng giá cho chức Thủ tướng Canada

Cuộc bầu cử liên bang Canada lần thứ 44 diễn ra vào ngày 20/9, sau 5 tuần kể từ khi các chiến dịch tranh cử của các đảng kết thúc. Nhà lãnh đạo các đảng đã đưa ra nhiều cam kết, bao gồm nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở và giải quyết đại dịch Covid-19.

Cuộc bầu cử là cuộc đua giữa 6 chính đảng có ảnh hưởng lớn đến chính trị ở Canada. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau và đảng Bảo thủ của ông Erin O’Toole đang có tỷ lệ ủng hộ rất cao, thậm chí là sát nút nhau. Trong khi đó, đảng cánh tả Dân chủ Mới (NDP) đang đứng thứ ba, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 20%.

Ba đảng còn lại, bao gồm Khối Quebec (Bloc Quebecois) theo chủ nghĩa dân tộc, đảng Xanh tập trung vào chính trị xanh và đảng Nhân dân Canada (PPC) cực hữu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Reuters)

Đảng Tự do: Justin Trudeau

Ông Trudeau hiện là Thủ tướng thứ 23 của Canada. Năm 2013, ông Trudead được bổ nhiệm làm lãnh đạo đảng Tự do. Sau đó, ông tham gia tranh cử và giành chiến thắng ở cuộc bầu cử vào năm 2015, đánh bại đảng Bảo thủ đã cầm quyền gần một thập kỷ.

Năm 2019, ông Trudeau một lần nữa chiến thắng ở cuộc bầu cử và tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, đảng Tự do của ông Trudeau giành được tổng cộng 157/338 ghế tại Quốc hội, không đủ để ông có thể thành lập một chính phủ đa số (170 ghế). Do vậy, đảng Tự do đã đứng ra thành lập chính phủ chỉ với chưa đầy 35% số phiếu ủng hộ của người dân trên toàn quốc.

Sau quyết định giải tán Quốc hội và thông báo bầu cử sớm hơn 2 năm, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang đứng trước nhiều thách thức từ phe đối lập. Nhiều người đã chỉ trích ông Trudeau theo đuổi một cuộc bầu cử vì lợi ích chính trị của riêng mình.

Trong khi đó, ông Trudeau khẳng định, việc kích hoạt một cuộc bầu cử sớm để giúp chính quyền của ông giành được đa số ghế trong Hạ viện, từ đó đẩy mạnh việc xử lý đại dịch Covid-19 và kích thích nền kinh tế.

Ngoài ra, đảng Tự do cũng cam kết, nếu giành chiến thắng, sẽ tăng ngân sách lên 78 tỷ CAD (62 tỷ USD) trong 5 năm tới và tập trung vào thúc đẩy ngành y tế, bao gồm tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường miễn phí và tài trợ cho các địa phương triển khai hệ thống hộ chiếu vaccine.