Bầu cử Canada: Cuộc đua liệu có cân sức?

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy luận điểm này không hề thuyết phục, vì hiện chính phủ thiểu số của đảng Tự do vẫn đang làm tốt nhiệm vụ đó.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, đảng Tự do của ông Trudeau giành được tổng cộng 157/338 ghế tại Quốc hội. Kết quả này đã giúp ông Trudeau tiếp tục tái đắc cử thủ tướng lần hai, song lại không đủ để ông có thể thành lập một chính phủ đa số (ít nhất 170 ghế). Do vậy, đảng Tự do đã đứng ra thành lập chính phủ chỉ với chưa đầy 35% số phiếu ủng hộ của người dân trên toàn quốc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một buổi vận động tranh cử ở Surrey, British Columbia. (Nguồn: Reuters)

Trên thực tế, ông Trudeau đã nắm giữ chức vụ này trong 6 năm. Mặc dù là một nhân vật có tên tuổi và có sức hút với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng ông Trudeau đã dần mất đi sự ủng hộ. Nhà phân tích Jenni Byrne cho rằng: “Đôi khi vị đương kim thủ tướng không đánh giá chính xác về việc cử tri đang mong muốn thay đổi. Và sau 6 năm Trudeau, tình cảm người Canada dành cho ông đã không còn như thuở ban đầu".

Chính vì vậy, Thủ tướng Canada đang đứng trước rất nhiều thách thức, đặc biệt đến từ đối thủ “nặng ký” là đảng Bảo thủ, do ông Erin O’Toole lãnh đạo.