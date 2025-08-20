Bát xúp hành tây và chuyện xúc động về nghề nấu bữa ăn cuối cho người sắp mất

Với vị đầu bếp 56 tuổi này, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt những năm tháng làm nghề là vào năm 2017, khi trợ lý của linh mục Louis Loiseau (91 tuổi) – người sống những ngày cuối đời tại Singapore – gõ cửa nhà hàng, nhờ ông nấu một bát xúp hành tây kiểu Pháp.

Đầu bếp Rathakrishnan Ramaiyan. Ảnh: ST/LUTHER LAU

Suốt 2 tháng sau đó, người trợ lý đều ghé nhà hàng 2 lần mỗi tuần để lấy món xúp. Khi tin nhắn đặt món đột ngột ngừng lại, ông Ratha hiểu rằng vị linh mục người Pháp đã qua đời.

"Với tôi, việc có thể giúp Cha Loiseau thưởng thức hương vị quê nhà trong những ngày cuối đời là một vinh dự to lớn, chẳng khác gì được nhận sao Michelin", ông nói.