Bắt truy nã từ những trang hồ sơ

Triển khai tra cứu trên thực tế, họ phải đối mặt với không ít khó khăn. Theo quy luật, các đối tượng phạm tội nói chung, đối tượng truy nã nói riêng thường khai man, che giấu lai lịch, thông tin cá nhân. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào thông tin họ, tên, bố mẹ, năm sinh, quê quán…, do đối tượng khai với thông tin trên cơ sở dữ liệu và tàng thư do Cục quản lý sẽ không thể phát ra đối tượng. Trong khi đó, hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác tra cứu đã cũ và lạc hậu, thời gian tra cứu đòi hỏi thời gian lâu; họ vừa làm lại phải “chạy đua” với thời gian để làm rõ một yêu cầu.

Trong công tác tra cứu thông tin đối tượng nhập cảnh trái phép, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của 7/9 đơn vị tham gia. Quá trình thực hiện đã quán triệt phương châm “tranh thủ thời gian, khẩn trương nhưng chính xác, không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót”. Trung tâm Tiếp nhận và xử lý thông tin nghiệp vụ được lãnh đạo Cục giao làm đầu mối tiếp nhận, tiến hành tra cứu và trao đổi ngay với các phòng khác theo chức năng. Khi có những thông tin cần xác minh, mở rộng, trực tiếp trao đổi trước khi có Cục có văn bản gửi phòng hồ sơ Công an các địa phương và các đơn vị có liên quan, trong đó có đơn vị ra quyết định truy nã.

Sau khi có kết quả ban đầu, trung tâm tiếp tục “kiểm tra chéo”, “tái kiểm” độ chính xác của thông tin trước khi cung cấp cho đơn vị liên quan. Với phương pháp và cách làm như trên, từ tháng 8/2020 đến ngày 31/8/2021, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã tra cứu, phát hiện, trao đổi để Công an các đơn vị, địa phương truy bắt 25 đối tượng truy nã.

Cùng với việc phát hiện, cung cấp thông tin để Công an các đơn vị, địa phương truy bắt đối tượng truy nã và bổ sung thông tin, tính toán công tác nghiệp vụ với số đối tượng đã có từng có tiền án, tiền sự trong số đối tượng nhập cảnh trái phép… Cục Hồ sơ Nghiệp vụ còn chủ động, tích cực rà soát thông tin, mở rộng tra cứu. Qua đó, phát hiện hàng chục đối tượng truy nã khác đang lẩn trốn ngoài xã hội; kịp thời trao đổi, phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy bắt, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình trong số đó có trường hợp của Nguyễn Văn Kỳ (SN 1955, ở tại tỉnh Bạc Liêu bị truy nã về tội “giết người”; án tù chung thân, trốn khỏi Trại giam Cây Dừa ngày 5/6/1989). Sau khi trốn trại, đối tượng đã thay tên, đổi họ và làm CMND với họ tên là Trần Văn Sơn (SN 1950), tăng 5 tuổi về cư trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2012, đối tượng tiếp tục phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị xử phạt 3 năm án treo.

Qua kết quả kiểm tra, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (SN 1955) là đối tượng Trần Văn Sơn (SN 1950) và thông báo cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ thông tin do Cục Hồ sơ Nghiệp vụ cung cấp, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Kỳ sau 32 năm lẩn trốn.