Bắt “trùm cờ bạc” ngàn tỷ Võ Hoài Thanh, thu giữ súng và ma túy

Ngày 13/2/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Thanh. Biết mình đã bị cơ quan Công an phát hiện và sẽ bị bắt giữ, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc thông báo truy tìm Võ Hoài Thanh.

Súng và đạn của Võ Hoài Thanh bị thu giữ sau khi sa lưới.