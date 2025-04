Bắt thêm 8 người trong vụ án ma túy ở Quảng Ninh

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ, khởi tố thêm nhiều đối tượng liên quan vụ án buôn bán ma túy vừa diễn ra trên địa bàn.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng chưa đầy 24h đã tổ chức truy bắt được 5 đối tượng. Đặc biệt đã bắt giữ đối tượng giết người Bùi Đình Khánh sau khi gây án lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

Cơ quan điều tra hỏi cung các bị can. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Lực lượng công an đã củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng. Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng, nâng tổng số đối tượng đã bị bắt trong chuyên án đến thời điểm hiện tại là 13 đối tượng.

Đã thu giữ tổng số 25 bánh heroin, 8,84 gram ma túy tổng hợp, 1 bộ sử dụng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng col, 3 hộp tiếp đạn, 1 báng súng, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn (không có kíp nổ và thuốc nổ), 10 kíp nổ, 4 đoạn dây cháy chậm và 6 xe ô tô.