Bắt tay cùng Disney+, Billie Eilish sẽ trở thành một trong những công chúa mới của Disney?

Cùng với thành công của album phòng thu thứ 2 Happier than ever , Billie Eilish tiếp tục mang âm nhạc của mình đến với khán giả qua một trải nghiệm mới. Kết hợp với sân khấu hoành tráng, những thước phim đầy cảm xúc, cô cùng đội ngũ kênh streaming Disney+ đã gói ghém thành một món quà bất ngờ, sẵn sàng dành tặng fan qua một concert film độc đáo.

“Một trải nghiệm xem concert mang đậm chất điện ảnh” là những gì Disney+ truyền thông tới những người dùng của mình. Cũng theo nhà sản xuất, Happier than ever: A love letter to Los Angeles là buổi thu âm, thu hình trực tiếp tất cả các ca khúc mới của album theo thứ tự trước sau - lần đầu tiên và duy nhất trên sân khấu huyền thoại Hollywood Bowl.

Được nhào nặn bởi nhà sản xuất Disney, bộ phim còn có sự tham gia của những cái tên đủ sức hấp dẫn bất cứ khán giả nào. Đạo diễn chính của phim là Robert Rodriguez, người viết nên thành công cho MV Rain on me của Lady Gaga và Ariana Grande, cũng như bộ phim bom tấn Alita: Battle angel. Nam đạo diễn cũng sẽ đồng hành với Patrick Osborne, chủ nhân tượng vàng Oscar cho phim hoạt hình ngắn Feast và là thành viên đảm nhiệm hình họa cho Wreck-It-Ralph, Big hero 6. Nhìn qua những sản phẩm được nhắc tên, khán giả phần nào suy đoán được sự có mặt của yếu tố hình họa, yếu tố sẽ tạo nên hành trình mơ mộng của Billie Eilish qua thành phố Los Angeles thân thương cùng những bối cảnh biểu tượng nhất.