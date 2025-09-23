Bắt tạm giam tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, tài xế Nam có hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế này là 50mg/100ml.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra, làm rõ.