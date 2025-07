Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến thầy hiệu phó và con gái tử vong

Khi đến địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do không giữ khoảng cách an toàn nên xe ô tô do Tâm điều khiển đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 38A-616.80 đi cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Trọng B. điều khiển chở theo vợ và 2 con.

Sau khi bị đâm từ phía sau, xe ô tô do anh Nguyễn Trọng B. điều khiển bị đẩy sang đường ngược chiều và tiếp tục bị xe khách BKS 37H-076.85 do anh Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1986, trú tỉnh Nghệ An) lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam tông trúng.