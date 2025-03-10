Bắt tạm giam Hoàng Hường

03/10/2025 20:07

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có đối tượng Hoàng Thị Hường.

XEM CLIP:

Tối 3/10, theo VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó, có đối tượng Hoàng Thị Hường (38 tuổi).

Ảnh màn hình 2025 10 03 lúc 19.54.12.png
Bà Hoàng Thị Hường tại cơ quan Công an. Ảnh: VTV

Hoàng Thị Hường được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hoàng Hường cũng tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Ngoài ra, bà Hoàng Hường cũng từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội.

Năm 2020, bà Hoàng Hường cũng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-hoang-huong-2448988.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-hoang-huong-2448988.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xã hội
            Bắt tạm giam Hoàng Hường
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO