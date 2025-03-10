Bắt tạm giam Hoàng Hường

Hoàng Thị Hường được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hoàng Hường cũng tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Ngoài ra, bà Hoàng Hường cũng từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội.

Năm 2020, bà Hoàng Hường cũng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.