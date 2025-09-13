Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nguyên

13/09/2025 21:55

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 13-9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ và vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk).

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.jpg
Trụ sở Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên. Ảnh: N.C

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Thành (Giám đốc) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (đều là giám định viên của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp đưa hối lộ, do VKSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

Theo plo.vn
https://plo.vn/bat-tam-giam-giam-doc-trung-tam-phap-y-tam-than-tay-nguyen-post870287.html
Copy Link
https://plo.vn/bat-tam-giam-giam-doc-trung-tam-phap-y-tam-than-tay-nguyen-post870287.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nguyên
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO