Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nguyên

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Thành (Giám đốc) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (đều là giám định viên của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp đưa hối lộ, do VKSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.