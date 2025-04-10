Bắt tạm giam đối tượng dụ dỗ bé gái 13 tuổi để xâm hại tình dục

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Sin Bkrông (25 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 5/7, sau khi đi uống rượu tại đám tang người thân, Y Sin đi về nhà.

Khi qua nhà một cháu gái 13 tuổi ở cùng buôn, thấy cháu đang đứng trước sân, Y Sin đã rủ cháu gái đi chơi.