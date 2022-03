Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch TP Biên Hoà

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND tỉnh thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hoà để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự.