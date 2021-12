Bắt sòng bạc 16 người, test nhanh 6 người dương tính SARS-CoV-2

Your browser does not support the audio element.

Ngày 17/12, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đang tiến hành xử lý nhóm đánh bạc trong mùa dịch với nhiều người dương tính với SARS-CoV-2.

Nhóm đánh bạc cùng tang vật tại Công an huyện Gò Dầu (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào 15h20 ngày 16/12, tại vườn cao su của bà X. (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang 16 người đang đánh bạc dưới thức bài cào ăn thua bằng tiền.