Bắt quả tang vợ làm quán karaoke, chồng nổi điên hỏi tội cực gắt

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ làm tiếp viên tại quán karaoke thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Theo người đăng tải clip, cô vợ đi làm tại quán hát và được chồng chuộc ra ngoài rồi bắt đầu màn tra hỏi cực gắt khiến cô vợ khiếp vía.

Trong clip, cô vợ ôm chặt lấy anh chồng xin lỗi và mong tha thứ, thế nhưng anh ta mặc kệ, kiên quyết không chấp nhận và đuổi thẳng: "Cút!".

"Mày không còn được việc đấy nữa đâu. Tao hỏi mày, thằng đẹp trai hơn tao, giàu hơn tao không? Mày quỳ xuống xin tao bao nhiêu lần rồi. Tao tha cho mày bao nhiêu lần rồi.

Bây giờ xách quần áo, cút, cút ra khỏi phòng của tao... Mày đi 3-4 tháng không có một nghìn nào dính túi. Không những thế, tao chuộc mày ở trên quán hát về. Tao còn tha thứ cho mày một lần nữa", anh chồng quát.