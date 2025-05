Bắt quả tang con dâu ngoại tình, bố chồng chỉ nói 1 câu khiến ai cũng sửng sốt

Trong tập 294 phát sóng ngày 21/5 của chương trình You Quiz on the Block (tvN), thẩm phán Jeong Hyeon-suk, hiện công tác tại tòa án gia đình chi nhánh Gyeongju thuộc Daegu, đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ nhiều câu chuyện khó tin trong quá trình thụ lý các vụ ly hôn.

Nữ thẩm phán và 2 người dẫn chương trình. Ảnh chụp màn hình

Bà cho biết: “Các tòa án trên toàn Hàn Quốc hiện nay phải xử lý trung bình khoảng 50 vụ ly hôn tranh chấp và 130 vụ ly hôn thuận tình mỗi ngày. Đa phần đều là các cặp đôi trẻ. Có những thời điểm chúng tôi phải giải quyết 3 vụ trong vòng 10 phút”.