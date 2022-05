Bắt quả tang cặp vợ chồng mua hổ về chuẩn bị xẻ thịt nấu cao

Tại cơ quan công an, Lấn và vợ là Nguyễn Thị Oanh khai nhận mua con hổ trên từ người đàn ông không quen biết với giá 130 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định con hổ trên được mua từ Hoàng Văn Hiến (SN 1974, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và người điều khiển xe vận chuyển hổ đến nhà Lấn là Nguyễn Văn Liệu (SN 1967, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay sau đó, Hiến và Liệu cũng đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.