Bắt phụ nữ giật điện thoại của người khuyết tật bán vé số ở Tây Ninh

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trưa 23/10, ông N.V.H (62 tuổi, ngụ xã Hòa Hội) – người khuyết tật phải dùng xe lăn mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo trên tuyến đường ấp Hòa An, xã Hòa Hội – đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp táo tợn.

Khi ông H. đang bán vé số, Nguyễn Thị Bích đi xe máy đến gần, mua 7 tờ vé số trị giá 70.000 đồng. Sau đó, Bích giả vờ xin số điện thoại của ông với lý do “trúng sẽ gọi gửi tặng ít tiền”.