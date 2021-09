Bắt Phó phòng TN-MT 'ưu ái’ cho nhiều doanh nghiệp sai phạm

Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với (SN 1986),, tỉnh Hà Giang, về , quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, từ tháng 8-2020 đến tháng 5-2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Yên Minh tiếp nhận 6 hồ sơ vụ việc của các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép, do Công an huyện Yên Minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.