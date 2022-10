Bắt Phó phòng Tài nguyên - Môi trường TP Điện Biên Phủ

Bị can Bùi Thị Ánh. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không tỉnh Điện Biên.

Các bị can Phạm Trung Kiên (SN 1984), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ, Trần Xuân Mạnh (SN 1984), công chức Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ, Bùi Mạnh Cường (SN 1990), công chức Phòng TN-MT TP Điện Biên Phủ cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự”.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".