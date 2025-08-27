Bát phở 30.000 đồng dần biến mất, hàng ăn lập mặt bằng giá mới

Khó còn giá 30.000 đồng/bát phở

Anh Thắng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, quán phở gần nhà anh trước đây chỉ 30.000 đồng/bát, rồi tăng lên 35.000 đồng. Mới đây, giá chính thức lên 40.000 đồng. “Chỉ trong thời gian ngắn mà giá bát phở đã tăng đến hai lần. Đi một vòng quanh khu vực, khó tìm được bát phở giá 30.000 đồng, phổ biến cũng từ 35.000-40.000 đồng”, anh Thắng nói.

Tại khu vực Hoàn Kiếm, anh Cường (một nhân viên văn phòng), chia sẻ, bát phở gà rẻ nhất ở quán anh hay ăn là 45.000 đồng, tức tăng thêm 5.000 đồng so với hồi đầu năm. Quanh khu vực trung tâm gần như không còn quán bún, phở nào bán 30.000 đồng.

Với những quán sang trọng, ngồi phòng có máy lạnh, giá một bát phở ít nhất cũng phải trên 50.000 đồng. Với mức tăng 5.000-10.000 đồng mỗi suất, anh Cường buộc phải giảm tần suất ăn ngoài, chuyển sang một số món khác rẻ hơn để tiết kiệm.