Bắt phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An

Sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 6 Bộ Công an, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, vị trí phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ cách Trại giam số 6 không xa.