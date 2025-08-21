Bắt phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An

TRẦN LỘC| 21/08/2025 07:33

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 6 Bộ Công an đóng tại Nghệ An.

Sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 6 Bộ Công an, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, vị trí phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ cách Trại giam số 6 không xa.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ sau 2 ngày vượt ngục
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ sau 2 ngày vượt ngục

Như Báo điện tử VTC News đã đưa tin, tối 18/8, Trại giam số 6 Bộ Công an (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) phát hiện phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, Hòa bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”, bắt đầu thi hành án từ ngày 1/12/2021 tại phân trại số 1, Trại giam số 6 Bộ Công an.

Theo quyết định truy nã, phạm nhân Hòa cao khoảng 1,6m, sống mũi lõm, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Ngay sau khi nhận thông báo từ Ban Giám thị Trại giam số 6, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người gồm công an xã, lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… phối hợp vây ráp, truy bắt đối tượng.

Đến đêm 20/8, các lực lượng chức năng đã bắt được phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/bat-pham-nhan-vuot-nguc-o-nghe-an-ar960787.html
Copy Link
https://vtc.vn/bat-pham-nhan-vuot-nguc-o-nghe-an-ar960787.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Bắt phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO