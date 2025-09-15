Bắt 'ông trùm' chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng

Ngày 14-9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ (SN 1992 trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh), cầm đầu.



Ngô Quang Vỹ làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo từ xác lập, đấu tranh, triệt phá cùng sự quyết tâm, kiên trì của hàng trăm lượt cán bộ Cục Cảnh sát hình sự triển khai lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc trong hơn 1 năm qua.