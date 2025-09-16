Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng nhà hàng KTV Richy 7 (số 7, đường số 5, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM). Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài và trong nước để điều tra.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhà hàng KTV Richy 7 có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí N2O.

Theo thông tin điều tra, chủ nhà hàng là người Đài Loan, tuyển tiếp viên nữ ngoại hình đẹp, sẵn sàng bán dâm theo yêu cầu khách. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng như yêu cầu tiếp viên đi lòng vòng trước khi đến điểm bán dâm, thay đổi thời gian hẹn và không tiếp khách người Việt. Giá bán dâm được ấn định từ 5 - 8 triệu đồng/lần.