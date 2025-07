Bắt ổ nhóm dàn dựng hình ảnh nhạy cảm của cán bộ, cưỡng đoạt 300 tỷ đồng

Ngày 8/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm do người Đài Loan, Trung Quốc… cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam tại Campuchia chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng có liên quan nhắm vào người Việt để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an Quảng Trị

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh, chuyên án mang bí số CĐA1 được xác lập.

Từ ngày 26/2/2025 đến ngày 3/3/2025, Ban Chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh phía nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời, vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú.