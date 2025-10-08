Bắt nhóm xâm nhập hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng

Khi chiếm quyền điều khiển tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân, áp dụng nhiều chiêu thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, 5 đối tượng đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với tài khoản mạo danh, không cung cấp số điện thoại, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người lạ; khi nhận yêu cầu chuyển tiền từ người quen qua mạng, cần xác minh bằng gọi điện hoặc gặp trực tiếp để tránh bị lừa đảo.