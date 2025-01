Bắt nhóm bắt cóc cô gái ở Vĩnh Long, tống tiền 150 triệu đồng

Ngày 27/1, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long cùng một số đơn vị liên quan để bắt giữ nhóm đối tượng do Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) - cầm đầu, điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Nguyễn Ngọc Vũ tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)