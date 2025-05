Bắt nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 4 đồng phạm

Liên quan đến vụ án triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh (36 tuổi, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với 5 người về tội Nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, chuyên viên trung tâm và Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc.

Trong đó, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Minh Hải; Bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can còn lại.