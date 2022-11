Bắt nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu

Ngày 25/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hà Công Thẻ (SN 1961), nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu.

Ông Hà Công Thẻ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu (Ảnh: TB).