Bắt người đàn ông hai lần đốt rác gây cháy lan chỉ trong 10 tiếng

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn (55 tuổi, trú phường Láng, quận Đống Đa) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng", sau khi ông này hai lần đốt rác khiến cháy lan sang các nhà dân trên phố Đê La Thành chỉ trong chưa đầy 10 tiếng.

Lửa bùng lên hai lần trong một ngày

Khoảng 12h30 trưa 10/10, Công an phường Láng nhận tin báo xảy ra cháy lớn tại tầng thượng một ngôi nhà trên phố Đê La Thành. Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực số 10 nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy trước khi lan rộng.