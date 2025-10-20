Bất ngờ với thị trường quà tặng 20-10, khi thịt cá cũng trở thành quà tặng

Ngày 19-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở TP HCM, không khí mua sắm cho ngày 20-10 khá sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho phái đẹp.

Bó hoa rau củ tại siêu thị Co.op Mart tặng cho khách hàng nữ mua sắm sớm

Co.opMart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu) có nhiều khu vực trưng bày hoa, giỏ trái cây, mỹ phẩm,… rất tiện làm quà.

Khu vực mỹ phẩm, một bộ sữa tắm thương hiệu Lux có giá dưới 120.000 đồng (sau khuyến mãi) đã bán hết sản phầm của chương trình khuyến mãi từ tối 18-10.