Bất ngờ với lãi suất cho người trẻ vay mua nhà ở

Trong đó, tín dụng cho vay bất động sản tiêu dùng, cho vay mục đích để ở, để sử dụng vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 66% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn. Tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội; nhà ở thương mại; nhà ở khác…) đạt trên 600.000 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cuối năm và tăng 7,39% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tín dụng bất động sản phục vụ sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ (cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp khu chế xuất; xây dựng văn phòng cao ốc; cho vay xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng...) vẫn tăng trưởng tốt và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản chung trên địa bàn. Cụ thể, cho vay khu công nghiệp khu chế xuất đạt 56.550 tỷ đồng tăng 2,7% so với cuối năm và tăng 33% so với cùng kỳ; cho vay xây dựng, sửa chữa, đầu tư phát triển nhà hàng khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng đạt: 28.068 tỷ đồng tăng 5,7% so với cuối năm và tăng 44,4% so với cùng kỳ.

“Diễn biến này rất tích cực và có tác động thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược quốc gia về nhà ở. Đối với các tổ chức tín dụng, tăng trưởng tín dụng bất động sản lĩnh vực tiêu dùng không chỉ bảo đảm hiệu quả tín dụng mà còn kích thích tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, người trẻ dưới 35 tuổi” – ông Lệnh cho biết.