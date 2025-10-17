Bất ngờ với kết quả xác minh nghi vấn ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn

Trần Tuyên| 17/10/2025 16:42

Ngày 17/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết đã có kết quả xác minh về thông tin nghi vấn xuất hiện loài “khỉ trắng” trên đảo Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải) gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng lắp đặt 3 camera tại nhiều vị trí thuộc đỉnh Ông Rồng (ấp Bãi Bắc, đặc khu Kiên Hải).

Hình ảnh loài chó của người dân sinh sống trên đảo được camera ghi lại. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

Căn cứ hình ảnh ghi nhận và kết quả xác minh thực địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang xác định các cá thể nghi vấn “khỉ trắng” thực chất là loài chó của người dân sinh sống trên đảo.

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vẫn duy trì camera tại các vị trí đã lắp đặt để tiếp tục theo dõi, thu thập hình ảnh phục vụ công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-ngo-voi-ket-qua-xac-minh-nghi-van-khi-trang-xuat-hien-tren-dao-hon-son-2453785.html
https://vietnamnet.vn/bat-ngo-voi-ket-qua-xac-minh-nghi-van-khi-trang-xuat-hien-tren-dao-hon-son-2453785.html
