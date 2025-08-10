Bất ngờ với hơn 1,6 triệu thanh niên '3 không'

Tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam trong độ tuổi lao động quý III/2025 chỉ ở mức 2,22%. Tuy nhiên, đằng sau con số tưởng chừng khả quan ấy là một vấn đề đáng lo, đó là số lượng thanh niên "3 không" – không học, không làm, không tham gia đào tạo – đang tăng mạnh trở lại.

Thanh niên "3 không" tăng

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý III/2025, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên 15-24 tuổi thuộc nhóm "3 không", chiếm 11,5% tổng số thanh niên, tăng so với 10,1% quý II và 10,4% quý I/2025. Đáng chú ý, tỉ lệ này cao hơn cùng kỳ năm ngoái (10,7%), cho thấy xu hướng đảo chiều sau hai năm ổn định.