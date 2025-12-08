Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen Vâu

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đang là cặp đôi nhận được nhiều quan tâm của khán giả suốt thời gian qua. Không chỉ kết đôi ăn ý trong các sản phẩm âm nhạc, cả hai còn vướng tin đồn đã kết hôn, sinh con nhưng đến hiện tại cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng, vẫn "mập mờ" về mối quan hệ này.

Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu gây bất ngờ với màn song ca "Vị nhà" trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Sau đó, trên Đen Vâu FC còn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình của cặp đôi kèm trạng thái hài hước "mời cả nhà Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh vào chụp hình".

Đáng chú ý, trong bài đăng mới nhất của Hoàng Thùy Linh về những khoảnh khắc sau V Concert, khi Đen Vâu FC để lại lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật chị, Vị Nhà cũng tuyệt vời lắm ạ" thì giọng ca sinh năm 1988 đáp lại: "Xin cảm ơn Đồng Âm nha! Mình cũng là một Đồng Âm nè".