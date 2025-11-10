Bất ngờ với câu chuyện đằng sau chiếc Mercedes - Maybach GLS bị vứt xó bên đường

Bảo Ngọc| 11/10/2025 21:10

Những hình ảnh chiếc Mercedes-Maybach GLS được cho là “đầu tiên tại Ấn Độ” bị phủ đầy bụi, nằm im lìm bên đường ở khu Bandra (Mumbai) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy chiếc SUV hạng sang màu đen bị bỏ mặc giữa tuyến đường đông đúc, phủ đầy lá cây, cành khô và bụi bẩn. Biển số xe đăng ký tại Delhi, biểu tượng “600” phía sau cũng đã biến mất. Theo giới mê xe, đây là chiếc Maybach GLS duy nhất tại Ấn Độ hiện bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, theo điều tra của các trang tin ô tô địa phương, chiếc xe không phải là Mercedes-Maybach GLS600 “xịn” trị giá hơn 3,2 crore rupee (tương đương 9 tỷ đồng), mà thực chất chỉ là Mercedes-Benz GLS 400d được “độ” lại bằng bộ phụ kiện mô phỏng Maybach – gồm lưới tản nhiệt, lazăng, cản trước sau, viền crom và logo đặc trưng.

Ảnh màn hình 2025 10 11 lúc 15.30.30.png

Sự thật đáng buồn hơn nằm ở nguyên nhân khiến chiếc xe bị bỏ lại. Tháng 8 vừa qua, phương tiện này liên quan đến một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ thiệt mạng. Theo cảnh sát Mumbai, sáng 14/8, chiếc SUV do tài xế Jeeva Ramchandra Munecha (41 tuổi) điều khiển đã tông trúng bà Kasturabai Chavan (60 tuổi) khi bà đang ngồi uống trà ven đường tại khu Chimbai, Bandra West.

Ngay sau vụ việc, tài xế đã gọi xe ba bánh đưa nạn nhân đến bệnh viện Bhabha nhưng bà Chavan không qua khỏi do chấn thương nặng ở đầu. Lái xe sau đó bị bắt giữ, lấy mẫu máu để kiểm tra nồng độ cồn. Cảnh sát đã khởi tố vụ án với các tội danh lái xe ẩu và gây chết người do tai nạn. Chiếc xe hiện đang bị tạm giữ phục vụ điều tra.

Ảnh màn hình 2025 10 11 lúc 15.30.23.png

Từ biểu tượng của giới thượng lưu, chiếc “Maybach giả” giờ trở thành vật chứng của một vụ tai nạn thương tâm – câu chuyện khiến nhiều người Ấn Độ không khỏi xót xa.

