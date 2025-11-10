Bất ngờ với câu chuyện đằng sau chiếc Mercedes - Maybach GLS bị vứt xó bên đường

Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy chiếc SUV hạng sang màu đen bị bỏ mặc giữa tuyến đường đông đúc, phủ đầy lá cây, cành khô và bụi bẩn. Biển số xe đăng ký tại Delhi, biểu tượng “600” phía sau cũng đã biến mất. Theo giới mê xe, đây là chiếc Maybach GLS duy nhất tại Ấn Độ hiện bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, theo điều tra của các trang tin ô tô địa phương, chiếc xe không phải là Mercedes-Maybach GLS600 “xịn” trị giá hơn 3,2 crore rupee (tương đương 9 tỷ đồng), mà thực chất chỉ là Mercedes-Benz GLS 400d được “độ” lại bằng bộ phụ kiện mô phỏng Maybach – gồm lưới tản nhiệt, lazăng, cản trước sau, viền crom và logo đặc trưng.