Bất ngờ về giá đất nền chênh lệch lớn giữa các khu vực sau sáp nhập

DKRA dự báo trong quý III/2025, nguồn cung tăng nhẹ so với quý II/2025, dự kiến có khoảng 450 - 550 sản phẩm được mở bán mới. Các dự án tại khu vực Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) và dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo được kỳ vọng duy trì vị thế chủ lực nguồn cung của thị trường.

Tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Công ty Solia Group công bố mở bán dự án đất nền mang tên The Solia có diện tích 20,5 ha, giá chào bán 20 triệu đồng/m2, được mở bán từ năm 2020 tới nay. Cũng tại xã Bến Lức, dự án King Hill Residences có diện tích 20 ha được Tập đoàn Đạt Quang Minh thông báo mở bán vào quý III. Dự án đã được mở bán từ năm 2022 tới nay, giá bán được đưa ra là 24 triệu đồng/m2.

Dự kiến trong quý III/2025, Công ty An Phúc Group sẽ triển khai bán lại dự án Đức Hòa New City tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh với diện tích 3 ha, gồm 155 sản phẩm đất nền. Công ty CP An Huy cũng bắt đầu triển khai bán hàng trở lại Dự án An Huy Mỹ Việt tại xã Đức Hòa, có diện tích cấp phép 60 ha với 2.500 sản phẩm đất nền phân lô, mức giá 27 triệu đồng/m2.

Trong tháng 7 cũng cho thấy sự quan tâm đến bất động sản đồng loạt tăng trên toàn quốc.

Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như nới lỏng tín dụng, giảm thuế phí, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công… được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực và cải thiện sức cầu của thị trường nói chung. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do tình trạng mất cân đối cung cầu, áp lực chi phí đầu vào tăng cao.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2025 sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi đã bắt đầu từ đầu năm. Động lực chính đến từ nhiều yếu tố tích cực như tiến trình sáp nhập một số tỉnh thành, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, phân quyền quản lý địa phương sâu rộng hơn và cải thiện hiệu quả điều hành.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác là lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua lẫn nhà đầu tư ra quyết định xuống tiền. Cùng lúc, hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Mặt khác, khung pháp lý liên tục được hoàn thiện giúp thị trường sàng lọc mạnh hơn, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và người mua ở thực.

Dữ liệu từ Batdongsan.com trong tháng 7 cũng cho thấy sự quan tâm đến bất động sản đồng loạt tăng trên toàn quốc - đặc biệt là tại Hà Nội và TPHCM cũ với mức tăng 11% so với tháng trước. Đáng chú ý, bất động sản tại TPHCM mới, sau khi mở rộng địa giới hành chính sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức tăng quan tâm lên tới 13%.