Bất ngờ về chi phí bảo dưỡng mẫu xe SUV Honda CR-V

Trong phân khúc xe SUV cỡ C, Honda CR-V luôn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất tại nhiều thị trường mà mẫu xe này có mặt. Theo chuyên trang dữ liệu bán hàng CarFigures, chỉ riêng thị trường Mỹ đã tiêu thụ khoảng 360.000 xe Honda CR-V mỗi năm trong giai đoạn 2023–2024 và dự kiến đạt doanh số tương đương trong năm 2025.

Honda CR-V đang là mẫu xe bán chạy tại nhiều thị trường mà nó có mặt. Ảnh: Honda

Sự ổn định này không chỉ đến từ thương hiệu Honda hay thiết kế thực dụng, khả năng vận hành mà còn bởi một yếu tố quan trọng khác là chi phí sử dụng hợp lý. Ước tính chính xác về số tiền mà chủ xe có thể phải trả cho việc bảo dưỡng xe có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, Honda CR-V vẫn là một trong những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng phải chăng nhất trong phân khúc.