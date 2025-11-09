Bất ngờ va chạm với xe chở phạm nhân, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành (Vĩnh Long), xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe cảnh sát (loại xe chở phạm nhân) do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm bà N. tử vong tại chỗ, xe bít bùng lao vào lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.