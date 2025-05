Bất ngờ từ Noo Phước Thịnh và Hồ Hoài Anh

Phần kết hợp bùng nổ nhất trong đêm là màn song ca của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà qua mashup Tình đầu quá chén - Catch me if you can. Hai ca khúc từng gây tiếng vang trong chương trình Anh trai say hi được thể hiện với bản phối mới lôi cuốn.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện lộng lẫy, kết hợp cùng Noo trong phần trình diễn vũ đạo sôi động, khiến không khí tại khán đài bùng nổ. Nhiều khán giả đứng lên nhún nhảy, cổ vũ cuồng nhiệt theo từng giai điệu.

Đặc biệt, tại đêm nhạc này, Noo Phước Thịnh cũng lần đầu giới thiệu ca khúc mới Người bình thản kẻ nặng lòng - sáng tác của Phát Huy T4. Dù mới lần đầu biểu diễn, bài hát nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả.

Kết thúc chương trình là chuỗi bản hit Những kẻ mộng mơ, Có hẹn với thanh xuân và Tôi là một ngôi sao, kết hợp màn pháo hoa mãn nhãn, khép lại đêm nhạc trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn thị giác.