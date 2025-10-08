Bất ngờ từ Jimmii Nguyễn

Điểm khác biệt của Du ca năm 2025 là lời kêu gọi khán giả ủng hộ sách giáo khoa, vở trắng, dụng cụ học tập thay vì tặng hoa. Ngay trên sân khấu, nhiều khán giả đã hưởng ứng. Số sách vở quyên góp được đưa vào quỹ “Sách - Nhạc - Nước” để trao cho học sinh vùng khó khăn.

Chương trình còn có sự góp mặt của hai con gái anh. Bất ngờ trong đêm diễn là con gái lớn - Alena - trình diễn các sáng tác Nhậu chữa lành, Gã điên và ca khúc RnB mới Hysteron Proteron. Ca sĩ Vy Oanh là khách mời, thể hiện Để cho em khóc, Sống đơn giản thôi và song ca cùng Jimmii Nguyễn ca khúc Fantasy.

Sau chương trình tại Đại Lải, Jimmii Nguyễn cùng ê-kíp đến tặng sách và học cụ cho học sinh trường THCS Đại Đình (Vĩnh Phúc). Trước đó, hơn 2.000 cuốn sách đã được trao cho các trường ở Hà Nội và Nghệ An trong hai đêm Du ca trước.

Chương cuối của đêm diễn, Jimmii Nguyễn đưa khán giả về với những ca khúc gắn liền tên tuổi như Tình như lá bay xa, Chẳng phải vì khói thuốc cay, Khói thuốc đợi chờ, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em và Cay - bản hit gần đây liên tục đứng trong top bảng xếp hạng. Chuyến du ca kết thúc bằng màn hòa giọng ca khúc Nhân gian cùng Vy Oanh và gia đình.

Dù điều kiện thời tiết nóng bức, nam ca sĩ vẫn duy trì phong độ. Anh chia sẻ khung cảnh kết hợp giữa rừng, hồ, núi ở Đại Lải đã tạo cảm hứng cho mình, lưu lại kỷ niệm đẹp trong hành trình nghệ thuật.

Hơn ba thập kỷ hoạt động, Jimmii Nguyễn được biết đến không chỉ qua những bản tình ca lãng mạn như Mãi mãi bên em, Nhớ về em, Lời đắng cho cuộc tình… mà còn ở những ca khúc mang thông điệp nhân sinh. Với Du ca, anh vừa tái hiện những giai điệu quen thuộc, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia qua âm nhạc và các hoạt động cộng đồng.