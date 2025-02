Bất ngờ trước cách săn mồi kỳ lạ của các loài động vật

Ong bắp cày ký sinh: Loài động vật này sở hữu những kỹ năng "ám sát" hoàn hảo trong tự nhiên. Những con cái thường sử dụng vòi để làm tê liệt loài nhện tarantula và sau đó đẻ trứng vào trong con nhện. Khi trứng nở ra, nó sẽ ăn nội tạng của con nhện xấu số rồi chui ra.



Giun nhung: Loài giun này săn các loài động vật không có xương sống. Chúng tiết ra một loại chất keo đặc biệt tiết ra từ phía lưng để giữ chặt con mồi. Kẻ xấu số càng cố thoát thân thì càng dính chắc hơn vào lớp chất keo đó.



Ốc nón: Đây là một chúng những loài động vật có độc mạnh nhất hành tinh. Chúng bắt con mồi bằng radula (một cấu trúc giải phẫu được động vật thân mềm sử dụng để kiếm ăn, đôi khi được so sánh với lưỡi - ND) sau đó tiêm chất độc vào con mồi. Vết cắn của nó có thể gây chết người.



Kiến quân đội: Đoàn kiến quân đội khổng lồ áp đảo bất kỳ thứ gì trên đường chúng đi. Toàn bộ đoàn kiến quân đội có thể tiêu thụ tới 500.000 con mồi/ngày và không có thứ gì nằm ngoài thực đơn của chúng từ côn trùng, nhện, bọ cạp cho tới sâu và động vật có vú nhỏ.



Kiến Azteca brevis chỉ tìm thấy ở vùng nhiệt đới Trung Mỹ. Chúng xây dựng tổ màu đen có lớp vỏ cứng dọc theo gốc cây nhỏ và vừa. Kiến thợ khoan vài lỗ dọc theo tổ gọi là carton và lén lút nằm ngay bên dưới với phần hàm há to. Chúng sẽ ngoạm chân côn trùng mất cảnh giác bò ngang qua lỗ, giữ chặt và làm con mồi bất động trước khi chia thành nhiều mẩu nhỏ. (Ảnh: PLOS ONE).



Nhện bolas cái (Mastophora hutchinsoni) là động vật ăn thịt chuyên xoay tròn một chiếc thòng lọng dính nhớp để bắt mồi. Chúng tạo ra mùi hóa học mô phỏng pheromone của bướm đêm cái để nhử bướm đực. Khi bướm đêm đực xuất hiện trong tầm mắt, con nhện tạo ra sợi tơ dài với phần cuối hình dùi cui dính nhớp để quăng vào cánh của đối phương giữa không trung. Nhện cái tương đối lớn, dài 2 cm, có phần bụng to màu trắng đặc trưng với chiếc bướu, có thể do chúng cần hạ gục con mồi to. Trong khi đó, con đực cực nhỏ, chỉ dài 1,6 mm, nhiều khả năng do không cần săn mồi lớn. (Ảnh: Richard Bradley).