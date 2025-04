Bất ngờ tổng thu nhập của CEO Google thua xa giám đốc tài chính

CEO Google Sundar Pichai có một năm 2024 vô cùng bận rộn. Ảnh: Bloomberg

Hồ sơ Google trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho biết chi phí bảo vệ CEO Sundar Pichai năm 2024 là 8,27 triệu USD, cao hơn gần 22% so với 6,78 triệu USD năm 2023. Số tiền này bao gồm phí tư vấn, an ninh tại nhà riêng, dịch vụ giám sát an ninh, dịch vụ xe hơi, tài xế, an ninh cá nhân khi đi công tác.