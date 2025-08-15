Bất ngờ tình tiết mới vụ chủ tịch xã 'tiếp tay' để vợ lừa đảo gần 14 tỉ đồng

Ngày 15-8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thị Liễu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Minh Phúc (cựu công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Quang, TP Long Khánh cũ) về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Hai bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu chủ tịch UBND xã Bảo Quang, là chồng của bị cáo Liễu) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chủ tịch UBND xã Bảo Quang) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là lần thứ 3 tòa đưa vụ án ra xét xử, trong đó có một lần tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung và một lần hoãn phiên tòa vì vắng mặt bị hại.

Tuy nhiên, phiên tòa lần này có thêm tình tiết mới nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.