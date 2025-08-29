Bất ngờ tình hình hiện tại của gái xinh MMA hạ gục thanh niên xăm trổ ở hầm gửi xe

Những ngày qua, clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái trẻ tên Hoàng Hằng hạ gục thanh niêm xăm trổ ở hầm gửi xe trong một tòa nhà tại Hà Nội đã nhận về chú ý cực lớn.
Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vài tháng trước nhưng đến nay bất ngờ được chia sẻ lại.
Liên quan đến sự việc, trả lời trên ZNews mới đây, anh Hoàng Duy, Giám đốc Trung tâm võ thuật tổng hợp Vietnam Top Team - nơi cô gái đang học võ cho biết từ sau clip gây chú ý, fanpage của CLB "nổ inbox" khi mỗi ngày có đến trăm tin nhắn hỏi khóa học, 4 người trả lời mới kịp.
Ông chủ trẻ cũng tiết lộ đã biết việc Hoàng Hằng "hạ gục" thanh niên xăm trổ từ rất lâu rồi. Và đến thời điểm hiện tại, khi hình ảnh gây chú ý, anh lo lắng sợ đối phương sẽ trả thù cô gái này.
"Hằng kể chỉ sau một buổi tối đã có tới vài chục nghìn người kết bạn Facebook, khiến bạn ấy hơi ngợp. Tôi cũng lo lắng cho tình hình hiện tại của bạn ấy nhưng rất may đến giờ không bị làm sao cả.
Những ngày này, mỗi khi Hằng có mặt tại phòng tập, rất nhiều người đến xin chụp ảnh cùng", anh Duy tiết lộ thêm.
Ngày 26/8 vừa qua, trên nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh ghi lại màn "combat" của cô gái trẻ và một người đàn ông nhận về chú ý lớn.
Từ hình ảnh cho thấy, người đàn ông bất ngờ tiến lại gần phía cô gái buông lời đe dọa. Ban đầu, cô gái định bỏ qua, dắt xe đi tiếp nhưng phía nam thanh niên vẫn tiếp tục buông lời khiếm nhã.
Lúc này, cô gái tiến đến gần để phân rõ phải trái nhưng bị người đàn ông đấm mạnh vào đầu. Ngay lập tức, nữ chính phản đòn không hề sợ hãi. Chỉ sau thời gian ngắn giằng co, thanh niên xăm trổ bị khống chế nằm gọn dưới đất. Hình ảnh được camera an ninh của tòa nhà ghi lại.
Ngay khi thông tin lan truyền đã lập tức nhận nhiều chú ý. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ tò mò về nguyên nhân dẫn đến đôi bên xô xát.
Không lâu sau đó, Hoàng Hằng - nữ chính trong clip đã có chia sẻ gây chú ý. Cô cho hay sự việc xảy ra vài tháng trước khi cô đến phòng tập tại khu Thượng Đình, Hà Nội.
“Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc áo bra thể thao. Khi bị phản ứng, anh ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, Hằng kể lại khoảnh khắc đối diện với thanh niên lạ mặt.
Sau khi "xử đẹp" thanh niên xăm trổ, cô gái trẻ chỉ bị xây xát nhẹ ở vùng mặt. Theo tìm hiểu, Hằng là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Cô hiện là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là đam mê để rèn luyện sức khỏe mà thôi.
Từ một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, không chỉ giỏi võ thuật, Hoàng Hằng sở hữu diện mạo vô cùng xinh đẹp.