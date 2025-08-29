Bất ngờ tình hình hiện tại của gái xinh MMA hạ gục thanh niên xăm trổ ở hầm gửi xe

Những ngày qua, clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái trẻ tên Hoàng Hằng hạ gục thanh niêm xăm trổ ở hầm gửi xe trong một tòa nhà tại Hà Nội đã nhận về chú ý cực lớn.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vài tháng trước nhưng đến nay bất ngờ được chia sẻ lại.

Cô gái trẻ tên Hoàng Hằng.

Liên quan đến sự việc, trả lời trên ZNews mới đây, anh Hoàng Duy, Giám đốc Trung tâm võ thuật tổng hợp Vietnam Top Team - nơi cô gái đang học võ cho biết từ sau clip gây chú ý, fanpage của CLB "nổ inbox" khi mỗi ngày có đến trăm tin nhắn hỏi khóa học, 4 người trả lời mới kịp.

Ông chủ trẻ cũng tiết lộ đã biết việc Hoàng Hằng "hạ gục" thanh niên xăm trổ từ rất lâu rồi. Và đến thời điểm hiện tại, khi hình ảnh gây chú ý, anh lo lắng sợ đối phương sẽ trả thù cô gái này.