Bất ngờ tín dụng bất động sản khu vực phía Nam

“Đây là lĩnh vực động lực tăng trưởng thị trường bất động sản, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở và phát triển thị trường nhà ở. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này phản ánh diễn biến thị trường bất động sản phân khúc nhà ở theo xu hướng tăng trưởng trong thời gian qua” – ông Lệnh nhìn nhận.

Tín dụng cho vay nhà ở (gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) đạt 783.000 tỷ đồng, chiếm 53,4% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 7,4% so với cuối năm.

Cũng theo ông Lệnh, tín dụng bất động sản lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh du lịch, dịch vụ và xây dựng, sửa chữa cao ốc văn phòng… có mức tăng trưởng khác nhau, gắn liền với xu hướng phát triển của ngành lĩnh vực này và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản.

Trong đó cho vay xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 79.500 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 4,7% so với cuối năm. Cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê mua… văn phòng cao ốc đạt 23.100 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và giảm 13,8% so với cuối năm. Cho vay lĩnh vực bất động sản du lịch (gồm nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…) đạt 26.500 tỷ đồng chiếm 1,8% so với tổng dư nợ tín dụng bất động sản, giảm 3,9% so với cuối năm nhưng lĩnh vực xây dựng cải tạo, mua, thuê mua khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tăng 11,5% so với cuối năm.

Tín dụng cho vay lĩnh vực bất động sản với mục đích để ở, để sử dụng (bất động sản tiêu dùng), gồm cho vay nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng của loại hình này.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 chia sẻ, tín dụng cho vay bất động sản chủ yếu là tín dụng trung, dài hạn (chiếm 96% tổng dư nợ tín dụng bất động sản), nguồn vốn sử dụng cho vay là vốn trung, dài hạn. Vì vậy, quá trình tăng trưởng tín dụng bất động sản gắn liền với quá trình khai thác và sử dụng vốn hợp lý của các tổ chức tín dụng, vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả, an toàn hoạt động ngân hàng, đảm bảo thực hiện quy định của Ngân hàng Trung ương. Đồng thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển hiệu quả các thị trường, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.